Число беженцев в мире превысило 100 млн

Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые превысило в мире 100 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Число людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило ошеломляющую черту в 100 млн впервые за всю историю", - отметили в УВКБ.

В ведомстве пояснили, что в конце 2021 года число "принудительно перемещенных людей в мире выросло до 90 млн" из-за "новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия". Помимо этого, события на Украине привели в 2022 году к "перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 млн беженцев".

"Сто миллионов - это суровая цифра, являющаяся одновременно отрезвляющей и вызывающей беспокойство. Это рекорд, который никогда не должен бы быть установлен", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он напомнил, что гуманитарная помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам представляет собой "паллиатив, а не лечение" проблемы. "Чтобы изменить тенденцию, единственным ответом может быть установление мира и стабильности", - заключил Гранди.