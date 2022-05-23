Британцы не готовы к резкому росту цен на продовольствие

Жители Великобритании не готовые к резкому росту цен на продовольствие, который прогнозируется из-за перебоев с поставками зерна вследствие кризиса в Украине, сообщает газета The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне не кажется, что в правительстве полностью отдают себе отчет по поводу последствий происходящего. Ситуация может стать довольно пугающей - с существенным ростом цен, а также в плане продовольственной бедности. Многие из тех, кто имеет отношение к пищевой отрасли, считают, что правительству необходимо в срочном порядке сосредоточиться на этой проблеме, гарантировав, что страна будет получать необходимое продовольствие", - рассказал глава консультативного совета при кабмине королевства Иэн Райт.

По данным издания, Великобритания обеспечивает 60% своих потребностей в продовольствии, однако в зимние месяцы этот показатель опускается до 40%.

"Речь идет о кризисе больших масштабов, чем энергетический, и если у правительства подготовлены планы, то ему необходимо ознакомить с ними большее число людей", - считает Иэн Райт.