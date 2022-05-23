Момент столкновения двух автобусов попал на камеру видеорегистратора в Индии

17 мая крупное дорожное происшествие с участием двух рейсовых автобусов на автотрасе в городе Салем (регион Конгунад, штат Тамилнад, Индия) было запечатлено записывающим устройством, установленным в одном из транспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

По сообщениям местных СМИ, в результате лобового столкновения двух автобусов тридцать пассажиоров получили травмы разной степени тяжести.

Правоохранительные органы и представители дорожной полиции приступили к выяснению обстоятельств из-за которых произошло столкновение.