https://news.day.az/world/1464124.html Момент столкновения двух автобусов попал на камеру видеорегистратора в Индии - ВИДЕО
Момент столкновения двух автобусов попал на камеру видеорегистратора в Индии - ВИДЕО
17 мая крупное дорожное происшествие с участием двух рейсовых автобусов на автотрасе в городе Салем (регион Конгунад, штат Тамилнад, Индия) было запечатлено записывающим устройством, установленным в одном из транспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
По сообщениям местных СМИ, в результате лобового столкновения двух автобусов тридцать пассажиоров получили травмы разной степени тяжести.
Правоохранительные органы и представители дорожной полиции приступили к выяснению обстоятельств из-за которых произошло столкновение.
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