Число миллиардеров в мире увеличилось

С начала пандемии коронавируса в 2020 году в мире появилось 573 новых миллиардера, а их совокупное состояние увеличилось за это время на $3,78 трлн и составляет $12,7 трлн, или 13,9% общемирового ВВП, свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Таким образом, каждые 30 часов в мире появляется новый миллиардер, и теперь их общее число составляет 2668 человек. В то же время каждые 33 часа один миллион человек переходят в категорию крайней бедности, то есть живут менее чем на $1,9 в день, отмечают авторы доклада.

Благосостояние 10 самых обеспеченных людей в мире равняется состоянию 40% беднейшего населения планеты, или 3,1 млрд человек. А состояние 20 самых богатых людей на планете превышает ВВП всех стран к югу от Сахары.

Доклад Oxfam традиционно приурочен к экономическому форуму в Давосе, который впервые с начала пандемии проходит в очном формате.

"Миллиардеры приезжают в Давос, чтобы отпраздновать невероятное увеличение их богатств. Пандемия и резкое повышение цен на продукты питания и энергоносители, проще говоря, оказались для них золотой жилой. В то же время десятилетия прогресса в борьбе с крайней бедностью обернулись вспять, и миллионы людей столкнулись с непосильным ростом расходов на то, чтобы просто выжить", - сказала исполнительный директор Oxfam Габриэла Буше.

По оценкам авторов доклада, общее благосостояние миллиардеров с активами в продуктовом и энергетическом секторе увеличивается на $1 млрд каждые двое суток, а за последние два года показатель вырос на $453 млрд. Пять крупнейших энергетических компаний мира (BP, Shell, TotalEnergies, Exxon и Chevron) зарабатывают $2,6 тыс. чистой прибыли в секунду.

В продовольственном секторе за время пандемии появилось 62 новых миллиардера, в фармацевтическом - 40.