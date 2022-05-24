Европейские операторы связи нашли способ защититься от роста цен

Крупнейшие европейские операторы связи Ericsson и Deutsche Telekom нашли способ защититься от резкого роста цен на электроэнергию. Компании предложили использовать энергию ветра и солнца для поддержания работоспособности энергоемкой станции 5G в Германии, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в дальнейшем могут помочь обеспечить электричеством и другие вышки сотовой связи в Европе. Специалисты компании Ericsson заявили, что компания уже год обеспечивает 10 процентов необходимой электроэнергии за счет солнечных панелей. Глава отдела устойчивого развития Ericsson Матс Пеллбэк Шарп посоветовал операторам связи использовать ВИЭ-генерацию, когда рыночные цены выше (обычно утром и вечером). Это поспособствует снижению расходов, уверен он.