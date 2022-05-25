Байден распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Техасе

Президент США Джо Байден во вторник распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, <...> а также над всеми государственными зданиями и территориями <...> до заката 28 мая 2022 года", - говорится в распространенном распоряжении главы государства. Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей ВМС.

Как сообщил ранее Белый дом, позднее во вторник Байден выступит с заявлением о случившемся в Техасе.

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, которые приводит местное подразделение телекомпании CBS, в результате ЧП погибли по меньшей мере 14 учеников и один учитель. Стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был ликвидирован прибывшими на место правоохранителями.