По меньшей мере 14 учеников и один учитель погибли в результате стрельбы в школе в штате Техас, сообщил губернатор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о двух погибших школьниках. Больше 10 получили ранения, сообщил во вторник телеканал ABC со ссылкой на источники среди медиков.

По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

По информации местных СМИ, инцидент начался около 12:00 по местному времени (20:00 мск), через час полиция сообщила о задержании стрелявшего. Информации о его мотивах и состоянии пострадавших пока не приводится.