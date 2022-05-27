США отдадут списанные корабли союзникам

ВМС США планируют передать боевые корабли прибрежной зоны класса Freedom, которые выводятся из эксплуатации, другим странам.

Об этом заявил начальник управления военно-морских операций адмирал Майк Гилдей, сообщается на сайте Военно-морского института США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, эти корабли, в частности, могут быть переданы странам Южной Америки для борьбы с наркотрафиком.

"Кроме утилизации, есть и другие способы избавиться от этих кораблей. Например, в Южной Америке есть страны, которые могли бы использовать эти корабли с небольшим экипажем", - сказал Гилдей на слушаниях в Сенате.

ВСМ США и ранее передавал выведенные из эксплуатации корабли дружественным странам. Например, несколько фрегатов класса Oliver Hazard Perry отправились в Турцию, Бахрейн, Польшу и Пакистан.