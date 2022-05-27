Маска обвинили в крупном мошенничестве

После приобретения главой Tesla и SpaceX всех акций Twitter акционеры соцсети подали на него и Twitter в суд. Об этом сообщил новостной портал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В предложенном коллективном иске акционеры Twitter утверждают, что Маск умышленно манипулировал рынком и провоцирует "хаотичную" сделку. В частности истцы уверены, что проверка соцсети на количество спам-аккаунтов начата только ради снижения цены как минимум на $11 млрд или полного отказа от невыгодной для миллиардера сделки.

Кроме того, Маск слишком поздно заявил о том, что владеет 5% акций компании. Отложив требуемое раскрытие информации, Маск получил финансовую выгоду. В иске говорится, что Маск скупал акции Twitter, обладая инсайдерской информацией о компании. Ее он получал, считают авторы иска, в частных беседах с членами правления и руководителями соцсети.