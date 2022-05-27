В Германии обокрали экс-канцлера Шредера

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал жертвой неизвестных похитителей произведений искусства, пишет журнал Stern. По информации издания, злоумышленники украли китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера из коридора, который находится перед кабинетом политика в бундестаге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сам Шредер обратился в полицию по поводу этого инцидента еще 23 мая, на данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование случившегося. При этом стоимость украденных предметов искусства пока неизвестна, но сами полотна висели около офиса Шредера на протяжении 16 лет без каких-либо инцидентов.

Как отмечает Stern, это далеко не первый инцидент около кабинета бывшего канцлера, который в последнее время стал объектом для нападок за "тесные связи" с Россией. Так, со стороны сотрудников политика сообщали о краже таблички с названием его офиса, а также неоднократно критиковали журналистов за проникновение и съемку на территории его офиса без разрешения.

Более того, ряд сотрудников Шредера утверждает, что на общей кухне кто-то постоянно надкусывает еду. По информации Stern, в числе "хулиганов" называют сопартийца Шредера, депутата бундестага от "Социал-демократической партии Германии" Мартина Диденхофена, который якобы испытывает большую неприязнь к экс-канцлеру.