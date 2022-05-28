В России увеличилось число госпитализаций из-за COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 4 556 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечается, по состоянию на 28 мая, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 2 106 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими на 6,8%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 43 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 86 человек, накануне сообщалось о 84 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 619 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

Выздоровели за сутки 5 844 человека, или на 3,6% меньше в сравнении с 27 мая, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 319 848 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 870 умерших и 17 725 440 выписанных.