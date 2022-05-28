Немецкие фермеры предупредили о проблемах с урожаем

В Германии фермеры сообщили о возможных затруднениях в выращивании растений и росте цен на продукцию из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Беларуси, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что работники ферм ожидают сокращения урожая на три миллиона тонн.

"Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур", - пишет автор публикации.

По данным издания, в 2021 году Евросоюз импортировал из России 4,6 млн тонн этой продукции. Потребление минеральных удобрений по всей Европе составило около 13 млн тонн.

Производство этой продукции требует большого количества природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.