Турция начнет получать газ с черноморских месторождений в 2023 году

Поставки потребителям в Турции природного газа с черноморских месторождений начнутся в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу глава Минэнерго страны Фатих Дёнмез.

"Работы по обеспечению нашей нации газом с месторождений в Черном море, запасы которого составляют 540 млрд куб. м, продолжаются. Они продвигаются по графику. В 2023 году наши граждане начнут получать черноморский газ и пользоваться им на своих кухнях", - сказал министр в интервью телеканалу АТВ.

Об обнаружении в Черном море газа турецкие власти объявили в 2020 году. Запасы самого крупного месторождения Сакарья, как тогда сообщалось, превышают 400 млрд куб. м. Приступить к его эксплуатации, как говорил ранее турецкий министр энергетики, планируется в начале 2023 года, ежегодно с него планируется добывать около 14 млрд кубометров газа. В разработку месторождения Турция намерена инвестировать около $10 млрд.