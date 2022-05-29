https://news.day.az/world/1466121.html В Турции студенческий автобус попал в ДТП, много пострадавших - ФОТО
В Турции студенческий автобус попал в ДТП, много пострадавших - ФОТО
В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован на трассе Тарсус-Адана-Газиантеп в городе Османие, проходящей через село Дарвишлы.
Микроавтобус со студентами частного вуза Кадырлинского района столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП пострадали 17 человек. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС и полиции.
По факту ведется расследование.
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