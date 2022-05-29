В Турции студенческий автобус попал в ДТП, много пострадавших

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован на трассе Тарсус-Адана-Газиантеп в городе Османие, проходящей через село Дарвишлы.

Микроавтобус со студентами частного вуза Кадырлинского района столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пострадали 17 человек. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС и полиции.

По факту ведется расследование.