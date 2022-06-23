Сколько потрачено средств на содержание ядерного оружия в 2021 году?

Девять ядерных государств мира потратили 82,4 млрд долларов на содержание своего арсенала в 2021 году. Об этом сообщается в отчете Global Nuclear Weapons Spending 2021, обнародованном Международной компанией за отмену ядерного оружия, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По данным документа, первое место в рейтинге расходов на ядерное оружие заняли США с 44,2 млрд долларов. На втором месте - Китай (11,7 млрд долларов), на третьем - РФ (8,6 млрд долларов), на четвертом - Великобритания (6,8 млрд долларов), на пятом - Франция (5,9 млрд долларов).

Расходы Индии, Израиля и Пакистана составляют более миллиарда долларов. Последнее место заняла Северная Корея, она потратила 642 млн долларов.