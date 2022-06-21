Чемпионат по гонкам на миникарах без двигателя в Бразилии

В бразильском городе Брумадиньу состоялся чемпионат по гонкам на миникарах без двигателя, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Её участники прошли трехкилометровый спуск на болидах, построенных из металла и дерева. Скорость движения на некоторых участках превышает 100 км/ч.