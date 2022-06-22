В Камбодже выловили крупнейшую в мире пресноводную рыбу

В реке Меконг в Камбодже рыбаки обнаружили гигантского ската, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рыба относится к виду Urogymnus polylepis. Его вес достигает 661 фунта (около 300 кг). По данным биолога Зеба Хогана, это рекорд среди пресноводных рыб. Пойманный в 2005 году в Таиланде сом был на 7 кг легче.

Хотя установление мирового рекорда не имеет научного значения, доктор Хоган сказал, что существование этой рыбы является индикатором здоровья экосистемы. Он также надеется, что это открытие напомнит местным жителям об уникальности этой реки и подчеркнет необходимость защиты ее обитателей.

Рыбу пометили гидроакустической меткой и выпустили. Теперь ученые будут отслеживать ее перемещение с помощью 36 установленных на реке подводных устройств.