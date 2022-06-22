Алжир готовит профи для карьеры дома

Алжир инвестирует в свою систему образования, чтобы активизировать экономическое развитие, подготовить молодых, квалифицированных, открытых миру специалистов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Девушки в науке

В регионе растет число вузов, университетов и исследовательских центров. Так, накануне провозглашения независимости 60 лет назад лишь несколько сотен алжирских студентов посещали Центральный университет Алжира, он был единственным в стране и принадлежал французам. Сегодня в учебных заведениях страны учатся полтора миллиона молодых.

За считанные десятилетия здесь искоренили массовую неграмотность (в 60-е годы она охватывала 85% общества). Бесплатное обязательное образование привело к тому, что как минимум школьный аттестат сегодня есть у 85% населения, а в группе 15-25-летних этот показатель приближается к 100%.

Другим приоритетом является ставка на собственные кадры. В 1974 году архитектор Оскар Нимейер спроектировал в Алжире Университет науки и технологии имени Хуари Бумедьена. Более 100 тысяч его выпускников работают сейчас в Алжире и других странах. Этим гордится ректор Джамал-Эддин Акрече, который был одним из первых студентов вуза. "В то время у нас было 2 тысячи студентов, - вспоминает он, - Сейчас их 50 тысяч, причем 60% - девушки, тогда как в 70-е годы их было менее 10%".

Молодежь - "создатели богатства"

Мы спрашиваем ректора, каким он видит будущее университетов в Алжире. "Сейчас много говорят о предпринимательстве, стартапах и инкубаторах: все эти термины применимы и к USTHB", - отмечает ректор. - Это началось, во-первых, с большего взаимодействия с социально-экономическим сектором и с работы со студентами. Мы говорим им: "Вы должны быть создателями богатства, а не соискателями работы".

Эта идея хорошо прижилась в 73 исследовательских лабораториях. Рим Арабдиу, студентка факультета фармакологии, мечтает однажды открыть свой бизнес и запустить собственную линейку кремов.

В партнерстве с фармпроизводителями в университете открыта профильная магистратура, поскольку страна стремится стать региональным лидером в производстве лекарств.

"Сегодня Алжир в состоянии покрыть до 70% потребностей населения в непатентованных лекарствах", - говорит Камель Дауд, химик и преподаватель в USTHB. - Мы также планируем экспортировать в Восточную или Западную Африку", - добавляет он.

Уйти, чтобы вернуться

Предпринимательский дух все чаще проявляется среди алжирских студентов. Это особенно актуально для Алжирской школы бизнеса (ESAA). В возрасте 20 лет ее студентка Рания Бензерхуни создала школьный бизнес-клуб вместе со своим другом Айменом Аит Хамудой. У ребят - четкое понимание своих желаний и перспектив.

"Я планирую работать с "Большой четверкой", это крупнейшие аудиторские фирмы в мире, - говорит Аймен. - А потом, набравшись опыта, хочу создать промышленное предприятие здесь, у меня есть идеи, касающиеся субсахариальной Африки".

Его подруга нацелена на индустрию мероприятий. "Я хотела бы инвестировать и расти здесь, в Алжире, потому что это неосвоенная бизнес-территория, которая активно развивается", - отмечает девушка.

ESAA - плод франко-алжирского сотрудничества, она работает с 2004 года и входит в число 10 лучших школ Африки. Открытость миру вписана в ее ДНК. Многие студенты продолжают обучение за рубежом. Карим Киаред, гендиректор школы, отмечает: "Мобильность - неотъемлемая часть любого учебного курса или профессиональной деятельности. Уйти, чтобы вернуться - один из лозунгов студентов. Мы не боимся взаимодействия с миром. Значительная часть наших выпускников трудится в Алжире, занимая очень высокие должности".

Одна из задач Алжира - предоставить максимальному количеству талантливых студентов возможность делать карьеру на родине.