Кнессет Израиля распустят

В Израиле вновь пройдут выборы - в пятый раз за последние три года. В понедельник премьер-министр страны Нафтали Беннетт объявил, что на следующей неделе распустит Кнессет, отправив в отставку правительство. Таким образом продолжавшиеся долгие месяцы попытки сохранить состоящую из восьми партий коалицию не увенчались успехом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

- Мы с моим другом, министром иностранных дел Яиром Лапидом, решили действовать вместе, распустить Кнессет и в согласованные сроки провести новые выборы, - заявил Беннет. - Передать власть организованным образом, обеспечив национальные интересы государства Израиль.

До проведения выборов исполнять обязанности премьера будет Яир Лапид:

- Даже если до выборов остаётся ещё несколько месяцев, проблемы, стоящие перед нашей страной, не могут ждать. Нам требуется решить вопрос высокой стоимости жизни, вести борьбу против Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы", противостоять силам, угрожающим превратить Израиль в недемократическое государство.

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, долгие годы занимавший пост премьер-министра, с воодушевлением воспринял это известие:

- Сегодня люди радуются... Мы избавимся от худшего правительства в истории Израиля.

Для многих местных жителей роспуск парламента не стал неожиданностью:

- Давно уже к этому шло, вот что я думаю. Я ждала этого очень долго, целых двенадцать месяцев. Не знаю, что будет дальше, но у этих ничего не получилось".

Ожидается, что выборы пройдут в октябре.