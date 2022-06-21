Cкутер с людьми провалился в канаву в Индии

Камера видеонаблюдения, установленная возле больницы в городе Алигарх (штат Уттар-Прадеш, Индия), запечатлела незапланированные водные процедуры, принятые стражем правопорядка и его супругой, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Супружеская чета, подъехав к затопленной улице, неожиданно погрузилась в воду. Находящиеся поблизости пешеходы помогли полицейскому и его жене выбраться на деревянный настил.

Автор видео написал в комментарии, что сезон дождей достиг штата Уттар-Прадеш и многие населённые пункты были затоплены.