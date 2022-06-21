https://news.day.az/world/1472759.html Работница аптеки, обрушив громоздкую стойку с медикаментами удивила сеть - ВИДЕО
Работница аптеки, обрушив громоздкую стойку с медикаментами удивила сеть - ВИДЕО
Видеоролик с похождениями неизвестной сотрудницы аптеки, крайне неудачно начавшей свой рабочий день, бьёт рекорды просмотров в интернете, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Что послужило причиной крайне неразумного поведения фармацевта, не заметившей, как вся стойка с медикаментами и компьютерами завалилась на пол, остаётся только догадываться.
Дальнейшая судьба главной героини видеоролика с разрушительными последствиями также остаётся весьма туманной.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре