Работница аптеки, обрушив громоздкую стойку с медикаментами удивила сеть

Видеоролик с похождениями неизвестной сотрудницы аптеки, крайне неудачно начавшей свой рабочий день, бьёт рекорды просмотров в интернете, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Что послужило причиной крайне неразумного поведения фармацевта, не заметившей, как вся стойка с медикаментами и компьютерами завалилась на пол, остаётся только догадываться.

Дальнейшая судьба главной героини видеоролика с разрушительными последствиями также остаётся весьма туманной.