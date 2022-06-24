В США одобрили ужесточение контроля над огнестрельным оружием

Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инициативу поддержали 234 члена палаты (в том числе 14 республиканцев), 193 высказались против. Днем ранее инициатива получила одобрение подавляющего большинства членов Сената - в ее поддержку выступили 65 сенаторов, против - 33.

Теперь документ должны передать на подпись президенту США Джо Байдену.