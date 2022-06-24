https://news.day.az/world/1473785.html В США одобрили ужесточение контроля над огнестрельным оружием
В США одобрили ужесточение контроля над огнестрельным оружием
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инициативу поддержали 234 члена палаты (в том числе 14 республиканцев), 193 высказались против. Днем ранее инициатива получила одобрение подавляющего большинства членов Сената - в ее поддержку выступили 65 сенаторов, против - 33.
Теперь документ должны передать на подпись президенту США Джо Байдену.
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