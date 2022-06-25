При испытании "убийцы Tesla" погибли двое человек

В Шанхае погибли два человека в результате падения электромобиля Nio с третьего этажа штаб-квартиры китайской компании. Авария произошла, когда двое работников проводили испытания транспортного средства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель производителя заявил, что электрокар Nio выпал из здания, где располагался гараж компании. Согласно опубликованным фотографиям, автомобиль с помятой крышей лежит на боку, окруженный битым стеклом и работниками экстренных служб.

В компании Nio, которую называют "китайским убийцей Tesla", заверили, что инцидент будет расследован с участием властей. По неофициальной информации, произошедшее стало несчастным случаем, но не вызвано неисправностями в электрокаре.