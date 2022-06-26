Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Нью-Йорке

Автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов в нью-йоркском районе Бруклин, один человек погиб, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщает газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, инцидент произошел около 19:15 по местному времени (03:15 по Баку), когда уходивший от погони правонарушитель вылетел на тротуар.

В результате происшествия погиб 67-летний мужчина, четыре человека получили тяжелые травмы. Один из них - восьмилетний ребенок - находится в критическом состоянии. Еще один человек получил незначительные травмы.

Виновник происшествия задержан.