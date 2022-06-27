В Стамбуле состоится встреча представителей России, Украины, Турции и ООН

В Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча между Турцией, Украиной, РФ и ООН.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk.

"В Стамбуле пройдет встреча между Турцией, Украиной, Россией и ООН. Будет обсуждаться вопрос перевозки украинского зерна морским транспортом", - сказал он.

По словам И.Калына, в данное время разрабатывается соответствующий план.

"Район Одесского порта был заминирован украинцами в начале войны. Они не хотят его разминировать, поскольку Россия может вторгнуться туда", - уточнил он.

Пресс-секретарь турецкого президента отметил, что переговоры между сторонами продолжаются.

"Сейчас все хотят, чтобы началась доставка зерна. Называются разные числа. Утверждается, что у России и Украины в целом есть до 40 млн тонн зерна. Это около 30-35% всех мировых запасов. Определение этого коридора и начало отгрузки займет 3-4 недели", - добавил И.Калын.