В Татарстане шестилетний мальчик макнул в краску котенка и рисовал им на асфальте

В Республике Татарстан правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели котенка. Об этом сообщает портал "Реальное время" со ссылкой на старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы 25 июня. По данным телеканала "Татарстан 24", шестилетний мальчик нашел бездомное животное, обмакнул его в банку с краской и начал разрисовывать асфальт. В результате животное погибло.

"Прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Материал проверки в настоящее время находится в ПДН, надзорное ведомство взяло его на контроль", - пояснили в ведомстве.

В свою очередь отец ребенка заявил, что котенок на момент случившегося якобы был уже мертв. По словам мужчины, другие дети нашли тело животного и раскрасили его, а вину переложили на его сына, который решил поиграть с умершим котенком.