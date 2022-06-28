В Австрии заявили о возможных поставках газа из Израиля

Израиль может поставлять газ в Австрию с 2023 года. Об этом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Израиль уже независим от российского газа, можно рассчитывать, что со следующего года он сможет осуществлять экспорт, - отметил Нехаммер.

По его словам, из-за отказа от российского газа электроснабжение значительно подорожает. При этом Австрия смогла найти поставщиков топлива. При этом канцлер не рассказал, у кого сейчас закупается топливо.