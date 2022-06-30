Алжирская Sonatrach хочет поднять цены на газ для Европы

Алжирское государственное нефтегазодобывающее предприятие Sonatrach изучает возможности для поднятия цен на газ для приобретателей из Европы. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Sonatrach ведет переговоры о том, как получить выгоду от значительного роста мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями", - отметили собеседники агентства.

Они добавили, что компания пытается найти разные варианты. Например, проговаривается возможность частичной привязки к спотовым ценам на топливо в договорах, которые до этого всегда были привязаны к стоимости нефти Brent.

В агентстве указали, что данное решение может повлиять на тех покупателей из Европы, которые получают газ по подводному трубопроводу Medgaz. Речь идет об Испании, Франции и Португалии.