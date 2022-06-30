TotalEnergies снизит цены на топливо для автовладельцев во Франции

TotalEnergies под давлением властей Франции примет дополнительные меры, чтобы помочь потребителям справиться с ростом цен на энергоносители. В четверг она объявила о скидках на розничные цены на топливо на французских бензозаправочных станциях, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Французская нефтегазовая компания заявила, что с 1 июля по 31 августа введет на местных придорожных заправках скидку в размере 0,12 евро на литр топлива. С учетом государственной скидки на топливо, равной 0,18 евро, суммарная скидка на заправках TotalEnergies достигнет 0,30 евро на литр.

"Уже несколько месяцев рост расходов на энергоресурсы способствует повышению цен на топливо и негативно отражается на покупательной способности граждан Франции, которым машина необходима для передвижения. В первую очередь, это влияние чувствуют малоимущие люди", - отметила TotalEnergies.

"В ответ TotalEnergies вновь берет на себя обязательство перед своими клиентами во Франции в виде летней скидки, которой, как ожидается, воспользуется около 17 млн человек", - добавила она.