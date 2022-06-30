Россия стала крупнейшим поставщиком фосфорных удобрений в Индию

В период с апреля по июнь Россия поставила Индии 350 тыс. тонн диаммонийфосфата, став крупнейшим поставщиком фосфорных удобрений на индийский рынок на фоне санкций со стороны стран Запада, пишет The Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что российская компания "ФосАгро" поставляет удобрения индийским партнерам со значительной скидкой, при этом оплачивая комиссию банков. Индия покупает одну тонну российских удобрений за $920-925, что дешевле, чем у Китая, Марокко, Саудовской Аравии и Иордании. Также Бангладеш предлагал удобрения по $1020-1030 за тонну.