На пляже Калининграда спасают впервые там появившегося моржа

Рано утром 30 июня 2022 года на морском побережье Куршской косы нашли моржа, место обитания которого - Крайний Север, сообщается в официальной группе ФГБУ "НП "Куршская коса" социальной сети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по бивням, морж уже взрослый. Сейчас он отдыхает на песке, однако температура воздуха для него слишком высокая. Животное выглядит изможденным. Специалисты решили оградить моржа от людей. В ближайшее время его осмотрят.

Вероятнее всего, морж приплыл из Польши. Там подобная особь была замечена 23 июня 2022 года. В парке предположили, что это один и тот же морж.

До этого в Калининграде подобных зверей замечено не было.