Турецкий авианосец будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Он отметил, что этот корабль совместного производства с Испанией будет перевозить в основном БПЛА и вертолеты.

Кроме того, Эрдоган поблагодарил Испанию за размещение своих систем Patriot в Турции.