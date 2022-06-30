https://news.day.az/world/1475280.html Турецкий авианосец будет сдан в эксплуатацию в этом году
Турецкий авианосец будет сдан в эксплуатацию в этом году
Турецкий авианосец будет сдан в эксплуатацию в этом году.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Он отметил, что этот корабль совместного производства с Испанией будет перевозить в основном БПЛА и вертолеты.
Кроме того, Эрдоган поблагодарил Испанию за размещение своих систем Patriot в Турции.
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