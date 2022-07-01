https://news.day.az/world/1475592.html Завершились учения "Анатолийский орел-2022"
Завершились учения "Анатолийский орел-2022"
Завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2022", которые проходили в турецком городе Конья
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
В учениях принимали участие ВВС и ВМФ Азербайджана, Турции, Великобритании, Иордании, Пакистана и НАТО.
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