Завершились учения "Анатолийский орел-2022"
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Завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2022", которые проходили в турецком городе Конья

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В учениях принимали участие ВВС и ВМФ Азербайджана, Турции, Великобритании, Иордании, Пакистана и НАТО.