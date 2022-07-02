Мировые цены на нефть вырастут

Аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase заявляют, что цены на нефть могут повыситься до $380 за баррель в случае, если Россия значительно уменьшит добычу нефти в ответ на санкции Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в результате снижения ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки стоимость одного барреля топлива на Лондонской бирже достигнет $190. В худшем случае, как ожидается, РФ может сократить поставки на 5 млн баррелей в сутки. При таком раскладе цена на нефть может достичь $380 за баррель.

Аналитики банка считают, что на такой шаг российская сторона может пойти в случае ограничения цен на ее нефть со стороны США и Европейского союза. В JP Morgan Chase отмечают, что Россия, в отличие от других стран, может позволить себе такие меры.

В принятом по итогам прошедшего в Германии саммита "Большой семерки" (G7) заявлении лидеры-члены клуба пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на нефть России посредством запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, "согласованный международными партнерами".