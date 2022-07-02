Байден посмертно наградил Стива Джобса Медалью Свободы

Президент США Джозеф Байден объявил получателей Президентской медали Свободы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медаль Свободы является высшей гражданской наградой в США и вручается людям, совершившим прорыв в филантропии, науке, политике, искусстве и других сферах.

"[Получатели награды] преодолели серьезные препятствия на пути к впечатляющим достижениям в искусстве и науке, посвятили свою жизнь защите самых уязвимых из нас и мужественно действовали, чтобы добиться перемен в своих сообществах и во всем мире, прокладывая путь для будущих поколений", - говорится в сообщении.

В список вошли 17 человек, в том числе основатель и бывший CEO корпорации Apple Стив Джобс, который ушел из жизни 5 октября 2011 года. Награды будут вручать в Белом доме 7 июля.

Среди получателей медали также актер, режиссер и продюсер Дензел Вашингтон, экс-сенатор Джон Маккейн (скончавшийся в 2018 году),

экс-сенатор США от штата Вайоминг Алан Симпсон и Джульета Гарсия - бывший президент Техасского университета в Браунсвилле.