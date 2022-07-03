https://news.day.az/world/1475848.html Турция получит туркменский газ
Турция получит туркменский газ
Турция ведет переговоры с Туркменистаном о поставках туркменского природного газа.
Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай во время визита в Туркменистан, передает Day.Az со ссылкой на газету "Сабах".
Он отметил, что стороны работают над тремя альтернативными предложениями и переговоры уже близятся к завершению.
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