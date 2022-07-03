Турция получит туркменский газ

Турция ведет переговоры с Туркменистаном о поставках туркменского природного газа.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай во время визита в Туркменистан, передает Day.Az со ссылкой на газету "Сабах".

Он отметил, что стороны работают над тремя альтернативными предложениями и переговоры уже близятся к завершению.