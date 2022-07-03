Президент США Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливо

Президент США Джо Байден в своем twitter обратился компаниям-владельцам заправок с просьбой снизить цены на бензин, ппередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мое послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время ... глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", - призвал Байден.

Байден считает, что такие меры помогут сделать товары и продукты в стране дешевле. Сейчас средняя стоимость галлона (3,785 литра) бензина марки Regular составляет около 4,8 доллара. В конце января 2021 года галлон бензина марки Regular стоил 2,39 доллара.