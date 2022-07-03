Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

Франция стала крупнейшим покупателем российского газа, сообщает Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На втором месте по количеству импорта российского СПГ находится Бельгия. При этом финские аналитики подчеркнули, что речь идет о спотовых сделках, а не долгосрочных контрактах на поставку.

По данным Die Welt, Франция испытывает проблемы в сфере энергетики.