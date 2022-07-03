https://news.day.az/world/1475892.html Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
Франция стала крупнейшим покупателем российского газа, сообщает Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На втором месте по количеству импорта российского СПГ находится Бельгия. При этом финские аналитики подчеркнули, что речь идет о спотовых сделках, а не долгосрочных контрактах на поставку.
По данным Die Welt, Франция испытывает проблемы в сфере энергетики.
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