В США Google будет удалять геоданные при посещении медучреждений, проводящих аборты

В Google анонсировали изменения в правилах конфиденциальности пользователей. Об этом в блоге компании написала старший вице-президент Google по ключевым системам Джен Фитцпатрик, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно нововведениям, из истории будет удаляться информация о местоположении, если пользователи посещали медицинские учреждения, где делают аборты и лечат бесплодие. Кроме того, в истории в течение короткого времени будут удаляться геоданные центров для жертв домашнего насилия.

"Мы стремимся обеспечить надежную защиту конфиденциальности для людей, использующих наши продукты, мы будем продолжать искать новые способы усиления и улучшения этой защиты", - отметила в блоге Джен Фитцпатрик.

По данным The New York Times, нововведение связано с отменой Верховным судом США конституционного права на аборты. Теперь регуляцией этого вопроса будут заниматься власти каждого из штатов страны.

Удаление геоданных, по данным издания, помешает сотрудникам правоохранительных органов использовать информацию о местоположении при преследовании тех, кто делает аборты.

Отмечается, что изменения вступят в силу в течение недели.