Катастрофа в Мексике

Улицы города Толука в Мексике покрылись метровым слоем льда после града небывалых масштабов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, известно, что некоторые постройки не выдержали такой бомбардировки.

Что касается Мехико, муниципальные власти, такие как Бенито Хуарес, Истакалько, Изтапалапа, Венустиано Карранса и Куаутемок, объявили желтый уровень опасности.