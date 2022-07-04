В Сети появились новые кадры с места атаки акулы на туристку в Египте

В Сети появились новые видео с места нападения акулы на женщину на одном из пляжей Хургады. Напомним, что инцидент произошел 1 июля. Хищник оказался совсем недалеко от берега, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Акула напала на 68-летнюю гражданку Австрии, откусила ей руку и ногу. Пострадавшая умерла в карете скорой помощи от болевого шока.

На кадрах, которые сегодня появились в Сети, видно, как один из мужчин плывет к женщине на SUP-борде, а затем затаскивает ее на доску уже после нападения хищника.

Также туристы сняли на видео, как пострадавшую передали медикам. На них видно, как потерявшую сознание женщину несли по 250-метровому пирсу к берегу.

Судя по словам отдыхающих, медики прибыли на место не очень быстро. Туристы говорят, что прошло около 40 минут.

Напомним, в Египте две женщины-туристки погибли после нападения акул на побережье Хургады. Одной женщине хищник откусил руку и ногу, тело второй было обнаружено на следующий день.

Отдыхающие сняли на видео нападение акулы. В результате нападений хищников власти провинции Красное Море поручили запретить купание и любую активность в районе чрезвычайных происшествий.