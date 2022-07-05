https://news.day.az/world/1476528.html Мечеть загорелась на площади 400 кв. метров в Дагестане - ВИДЕО
Мечеть загорелась на площади 400 кв. метров в Дагестане - ВИДЕО
Серьезный пожар произошел в мечети в Дагестане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Возгорание произошло сегодня утром в селе Гоготль Шамильского района. Площадь пожара в мечети достигла 400 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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