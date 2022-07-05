Мечеть загорелась на площади 400 кв. метров в Дагестане

Серьезный пожар произошел в мечети в Дагестане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Возгорание произошло сегодня утром в селе Гоготль Шамильского района. Площадь пожара в мечети достигла 400 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.