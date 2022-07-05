Единственный кандидат на выборах в Гонконге потратил $1 млн на предвыборную кампанию

Джон Ли, единственный кандидат на безальтернативных выборах Главы администрации Гонконга, потратил на кампанию $1,1 млн. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кампания Ли включала в себя публикации в Facebook и Instagram, продвигающие его кандидатуру на этот пост. Это были карикатурные изображения с цитатами и подробным описанием предлагаемой им политики с лозунгом "Брат Чиу может вам помочь" со ссылкой на китайское имя кандидата Ли Ли Ка-Чиу.

По сообщениям местных СМИ, пожертвования поступили от 59 пропекинских деловых и общественных групп. Ли, который вместе с 11 другими официальными лицами Гонконга и Китая находится под санкциями США за свою роль в подавлении протестного движения в бывшей британской колонии, получил пожертвования наличными и купил три счетчика банкнот и сейф для средств.

Главу администрации Гонконга избирает специальная Коллегия выборщиков. В связи с изменениями в избирательном законодательстве и введением в действие политики "Патриоты правят Гонконгом", в соответствии с которой кандидатуры должны быть одобрены чиновниками из Пекина, в орган прошел всего лишь один представитель "умеренной оппозиции" на 1500 мест.