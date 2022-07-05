События в регионе еще раз продемонстрировали насколько важна Турция для ЕС

События в нашем регионе еще раз конкретно продемонстрировали, насколько важна Турция для Европейского Союза во многих областях.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Марио Драги, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган выразил удовлетворение тем, что принимает премьер-министра Италии Драги и его делегацию в Анкаре.

Выразив соболезнования погибшим в результате обвала ледяной массы в Альпах на северо-востоке Италии в воскресенье и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, Эрдоган также поблагодарил итальянские власти за сотрудничество, проявленное после крушения вертолета в Тоскане в прошлом месяце, в результате чего погибли 4 гражданина Турции.

"Сегодня мы провели нашу 3-ю межправительственную встречу на высшем уровне с нашим стратегическим партнером и союзником по НАТО, нашим другом Италией", - сказал Эрдоган, добавив, что межправительственные встречи на высшем уровне, которые проводятся с 2008 года, представляют собой платформу самого высокого уровня, на которой обсуждаются всесторонние отношения.

Заявив, что стороны сосредоточились на развитии возможностей сотрудничества, Эрдоган сказал: "Как две средиземноморские страны, мы обменялись мнениями как по региональным, так и по глобальным вопросам. Мы подписали 9 соглашений, которые усилят институционализацию наших отношений во многих областях. Наши экономические и торговые отношения развиваются с каждым днем. Несмотря на эпидемию, объем нашего товарооборота в прошлом году увеличился на 34 процента, превысив рекордную отметку в 23 миллиарда долларов. Еще одна особенность нашей двусторонней торговли заключается в том, что она сбалансирована. Текущие цифры показывают, что в этом году мы легко превысим порог в 25 миллиардов долларов". - отметил президент Эрдоган.

Отметив, что стороны согласились организовать третью встречу и бизнес-форум Совместного комитета Турции и Италии по экономическим и торговым вопросам в течение года, президент Эрдоган сказал: "Мы будем и впредь поощрять наши компании расширять сотрудничество и делать взаимные инвестиции".

Подчеркнув, что военно-оборонные отношения и сотрудничество в оборонной промышленности, которые они установили с Италией, имеют особое значение, президент Эрдоган сказал:

"Мы согласны с тем, что дальнейшее углубление отношений в этой области в наших общих интересах. Борьба с терроризмом занимает важное место в нашей повестке дня. В этом контексте я поделился нашими ожиданиями от Италии с моим дорогим другом на двусторонней встрече. Мы хотим укрепить наше сотрудничество в области борьбы с нелегальной миграцией консультациями и совместными проектами".

Отметив важное значение развития отношений в сфере образования и культуры для укрепления тесных отношений между народами президент Эрдоган добавил: "Одним из наиболее важных из них является создание турецко-итальянского университета".

Заявив, что они также обсудили с премьер-министром Драги уровень отношений Турции и Европейского союза (ЕС), президент Эрдоган продолжил свое выступление следующими словами:

"Я поблагодарил Италию за поддержку развития этих отношений. События в нашем регионе еще раз наглядно продемонстрировали, насколько важна Турция для ЕС во многих областях. Главное на данном этапе - укрепить перспективу членства Турции, осознавая дополнительную ценность, которую членство Турции принесет в Европейский Союз. Я верю, что эта поддержка будет продолжаться, становясь все сильнее".

Президент Эрдоган добавил, что лидеры двух стран подробно обсудили украинский кризис:

"Мы обменялись мнениями о возвращении к переговорному процессу между Россией и Украиной и плане ООН по экспорту украинского зерна из Черного моря. Мы также обменялись мнениями с премьер-министром по многим региональным вопросам, особенно о ситуации в Ливии. Италия является важным партнером Турции в области энергетики. Мы говорили об общих проектах и ​​интересах в области энергетической безопасности, в том числе о сотрудничестве в прокладке подводных труб на газовом месторождении Сакарья в Черном море".