https://news.day.az/world/1476681.html Умер известный советский тележурналист
Умер известный советский тележурналист
Журналист-международник, один из основателей радио "Маяк" Георгий Зубков умер в возрасте 96 лет, сообщила 5 июля жена Зубкова.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Зубков, по словам супруги, неудачно упал и последние десять дней был обездвижен из-за перелома шейки бедра.
"Судя по всему, лёгкие не выдержали, а так все было хорошо... наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах", - сказала жена Зубкова, слова которой приводит РИА Новости.
Дата и точное место похорон будут известны позднее.
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