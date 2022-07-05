Умер известный советский тележурналист

Журналист-международник, один из основателей радио "Маяк" Георгий Зубков умер в возрасте 96 лет, сообщила 5 июля жена Зубкова.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Зубков, по словам супруги, неудачно упал и последние десять дней был обездвижен из-за перелома шейки бедра.

"Судя по всему, лёгкие не выдержали, а так все было хорошо... наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах", - сказала жена Зубкова, слова которой приводит РИА Новости.

Дата и точное место похорон будут известны позднее.