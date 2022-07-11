В Армении поймали "воров в законе" и их подельников

Задержаны шесть членов преступной группировки из города Гюмри, сообщает Day.Az со ссылкой на Следственный комитет Армении.

По одному из эпизодов дела, так называемый "вор в законе", известный как "Суро Ленинаканский, сын Паша", узнал о драке в ночном клубе с участием членов своей группировки, братьев Армена и Карена Варосянов. После инцидента братья явились к одному из участников драки и избили его. В августа 2021 года "Суро Ленинаканский" собрал членов группировки и заявил им, что все инциденты в Гюмри должны решаться исключительно через "воров в законе". Перед ними, заявил он, будут отвечать все зачинщики драк и других инцидентов. Члены группировки подчинились ему, за исключением Карена Варосяна.

По другому эпизоду, "Суро Ленинаканский" организовал сбор денег от разных лиц, включая тюремных заключенных, и распоряжался ими. В частности 5 тысяч долларов из этой суммы были переданы так называемому "авторитету" по кличке "Запов Еган Артем Ленинаканский" - в связи с его освобождением из-под ареста. В марте еще 10 тысяч долларов были переданы ему же по случаю смерти его отца.

В ходе домашнего обыска у Рафика Игитяна, который был "смотрящим за деньгами" в группировке, было найдено 180 тысяч долларов. У Карена Варосяна нашли пистолет "Беретта" и 8 пуль, а у "Артема Ленинаканского" - массу, напоминающую гашишное масло.

На основе собранных доказательств, "Суро Ленинаканскому" предъявлено обвинение в организации и руководстве преступной группировкой, а его подельникам - обвинения по другим статьям Уголовного кодекса. Всего по делу задержано шесть человек