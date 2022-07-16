В воинской части в Армении погиб военнослужащий
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Погиб военнослужащий одной из воинских частей Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в пресс-службе оборонного ведомства республики, 15 июля в результате несчастного случая, произошедшего в воинской части Министерства обороны Армении, травмы получила и была доставлена фельдшер-контрактник, заведующая медпунктом, младший сержант Кристине Михайловна Чичян (1985 г.р.).

Несмотря на усилия врачей, 16-го июля Кристине Чичян скончалась.

Проводится расследование для полного выяснения обстоятельств произошедшего.