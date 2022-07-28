Массовое отравление в Грузии

На швейной фабрике "Ajara Textile" в г. Кобулети отравились 25 работников.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, состояние отравившихся стабильное.

По предварительной версии, они отравились газом. Однако директор фабрики Давит Жалиани сообщил, что предприятие не газифицировано, поэтому причина отравления не ясна. Он добавил, что на фабрике газом обеспечена только кухня, и связи с производственным процессом нет.

Десять отравившихся были госпитализированы. Работа фабрики, на которой работают 200 человек, временно приостановлена.