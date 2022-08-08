В Иране женщинам запретили сниматься в рекламе

В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после скандального ролика с мороженым. Об этом сообщает India Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возмущение среди радикальных лидеров Ирана вызвал ролик, в котором женщина в распущенном красном платке откусывала мороженое Magnum. Иранские священнослужители также были возмущены видеозаписью и потребовали подать в суд на производителя мороженого Domino, заявив, что реклама "противоречит общественным приличиям" и "оскорбляет женские ценности".

Как сообщает издание, после исламской революции 1979 года ношение хиджаба в Иране стало обязательным. Тем не менее многие женщины стали присоединяться к новым кампаниям в соцсетях, выступающих против уличных патрулей, требующих ношения хиджаб, протестуя таким образом "против закона".