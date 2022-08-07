В США рассказали о планах снижения инфляции

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на $400 млрд, сообщается на сайте верхней палаты конгресса США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также по защите климата. Кроме того, сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь, для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства. С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.