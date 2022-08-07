https://news.day.az/world/1485235.html В США рассказали о планах снижения инфляции
В США рассказали о планах снижения инфляции
Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на $400 млрд, сообщается на сайте верхней палаты конгресса США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также по защите климата. Кроме того, сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь, для крупнейших американских корпораций.
За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства. С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре